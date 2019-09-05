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Абэ заявил о съеденном вместе с Путиным пуде соли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел уже 27 двусторонних встреч с российским лидером Владимиром Путиным, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли». Об этом японский политик заявил в четверг, 5 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят «съели пуд соли», — цитирует Абэ «Федеральное агентство новостей».

Ранее в этот же день Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора. Он отметил, что сейчас создается образ новых отношений двух стран, в развитии которых необходим новый шаг.

В 2019 году Абэ в четвертый раз принимает участие в форуме, уточняет телеканал «Звезда».

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа является пленарная сессия, в которой принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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