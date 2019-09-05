В Минпросвещения посчитали невозможным отказ от экзаменов в школе

Отказаться от оценки знаний школьников в форме экзаменов в ближайшее время вряд ли возможно. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил первый замминистра просвещения России Павел Зенькович на панельной сессии Сбербанка, посвященной образованию в школе. Мероприятие проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что далеко не у всех компаний есть возможность проверять компетенции нового сотрудника при приеме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома, пишет сайт aif.ru.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — цитирует Зеньковича ТАСС.

Ранее в этот же день глава Сбербанка Герман Греф заявил на ВЭФ, что экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги. Традиционно центральным событием ВЭФа является пленарная сессия, в которой принимают участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.