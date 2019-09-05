Прямой эфир
Сюжет:

Греф предложил избавиться от экзаменов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Пятерка за концессию: бизнес может помочь решить проблему нехватки мест в школах
Вице-президент ГК «Просвещение» Алексей Шаповалов — о частных инвестициях в государственное образование

Он отметил, что оценки в школах, конечно, важны, однако сам он ненавидит процесс оценивания и экзамены, которые превращают школьников в людей, готовых работать только в условиях предстоящей оценки. В противном случае они расслабляются и не готовы что-либо делать.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены», — цитирует Грефа «РИА Новости».

В августе депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, уровень нагрузки на учащихся очень высок, так как почти все экзамены заканчиваются к началу июля, а на каникулы остается всего два месяца.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
Мединский представил школьный учебник по военной истории России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019