Греф предложил избавиться от экзаменов

Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что оценки в школах, конечно, важны, однако сам он ненавидит процесс оценивания и экзамены, которые превращают школьников в людей, готовых работать только в условиях предстоящей оценки. В противном случае они расслабляются и не готовы что-либо делать.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены», — цитирует Грефа «РИА Новости».

В августе депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, уровень нагрузки на учащихся очень высок, так как почти все экзамены заканчиваются к началу июля, а на каникулы остается всего два месяца.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4–6 сентября.