Мединский представил школьный учебник по военной истории России

Презентация учебника по военной истории России «Военная история России. Главное» для школьников состоялась на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) в среду, 4 сентября. Издание представил глава Минкультуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«Когда мы готовили этот учебник, мы исходили из того, что изучать военную историю Отечества должно быть интересно, поэтому он достаточно глубок профессионально, с другой стороны, он легко написан, для всех возрастов», — сказал министр на презентации.

По его словам, 50 тыс. этих учебников уже переданы в московские школы, ожидается, что еще 200 тыс. поступят в ближайшее время, передает ТАСС.

Мединский отметил, что это одно из самых достоверных изданий для школы по соответствующей тематике.

«Написано, что он под редакцией Мединского, но авторы этого учебника — профессиональные историки, доктора наук», — добавил министр.

Ранее в ходе выступления на книжной ярмарке глава Минкультуры призвал людей читать книги вместо просмотра телевизора.

ММКВЯ — старейшая и самая крупная книжная ярмарка в России. В этом году ярмарка, которая стала 32-й по счету, пройдет с 4 по 8 сентября на ВДНХ.