Мединский призвал читать книги вместо просмотра телепередач

Министр культуры России Владимир Мединский призвал людей читать книги вместо просмотра телевизора. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости».

«Не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги, — я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции, — те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!» — заявил Мединский на открытой встрече с посетителями Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ). Глава Минкультуры отметил, что был очень рад видеть большую очередь желающих попасть на ярмарку.

В начале августа Мединский подарил американскому режиссеру Квентину Тарантино копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», выпущенную в 1913 году.

ММКВЯ — старейшая и самая крупная книжная ярмарка в России. В этом году ярмарка, которая стала 32-й по счету, пройдет с 4 по 8 сентября на ВДНХ.