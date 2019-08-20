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Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 19 августа сообщила «Российская газета».

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В основном, изменения стали незначительными. Так, например, в заданиях по физике будет не пять, а шесть вопросов, подразумевающих развернутый ответ. Усложнилось задание №24 на знание элементов астрофизики — в нем теперь вместо двух обязательных верных ответов, может быть либо два, либо три правильных варианта.

Также в экзамене по обществознанию детализированы формулировки заданий №28 и №29, а в ЕГЭ по русскому языку, истории и географии немного изменились правила оценки некоторых вопросов.

Самые большие изменения потерпел ЕГЭ по китайскому языку. Так, в разделе «Аудирование» поменялись форматы заданий, в разделе «Чтение» количество вопросов уменьшили до пяти, а в разделе «Письмо» появилось новое задание на написание личного письма.

Остальные дисциплины: математика, химия, биология, информатика и ИКТ, литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), остались без изменений.

26 июня сообщалось, что на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.

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