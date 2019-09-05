Ограничения на лов лосося пересмотрели для коренных народов Нанайского района

В Хабаровском крае пересмотрели ограничения на лов осеннего лосося в Нанайском районе. Изменения коснутся представителей коренных малочисленных народов.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства региона, ширину запретной полосы от береговой линии сократили до 500 м. Решение было принято единогласно в ходе заседания комиссии по регулированию анадромных видов рыб.

Ранее запретная зона для рыбалки была увеличена до 1 км на участке от истока протоки Ченка до устья протоки Кирпичная. Представители коренных народов неоднократно жаловались на невозможность рыбачить в таких условиях. В некоторых местах ширина реки едва превышала 1 км.

Начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов отмечает, что вопрос поднимался на встрече губернатора с местными жителями и имеет для коренных народов большую социальную значимость.

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.