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Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, появятся суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.

Свободно, бесплатно, но не везде: в России вступили в силу новые правила рыбалки
Рыбаков-любителей от браконьеров будут отличать по объемам их улова

В Росрыболовстве отметили, что в ведомстве разрабатывают шесть проектов правовых актов, которые будут регламентировать полномочия региональных властей в области ограничения на вылов рыбы.

Документы разрабатываются к закону о «О любительском рыболовстве», который был одобрен Госдумой в декабре 2018 года и вступит в силу в 2020 году, пишет «Коммерсант» в пятницу, 9 августа.

Закон гарантирует свободный «бесплатный доступ граждан к рыболовству в личных целях», а также позволит использовать сети при рыбалке в Сибири, на Дальнем Востоке и в северный регионах. В остальных районах использование жаберных сетей запрещается.

Также вводится суточная норма вылова, за нарушение которой грозит штраф. В каждом регионе она будет своя. Так, в Москве и области в день можно будет вылавливать 3 судака, 5 щук, 30 раков и до 50 мальков, общим весом до 5 кг.

Закон вводит запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, новый правовой акт учитывает любительскую рыбалку как деятельность граждан, направленную на удовлетворение собственных потребностей, но в целях сохранения биоресурсов необходимы некоторые ограничения.

Из-за трудностей с определением времени нахождения рыбака в водоеме при подсчете добычи, будет запрещено хранение и транспортировка улова, превышающего две-три суточные нормы.

При обнаружении в машине более 50 кг рыбы рыбаки будут привлекаться к ответственности.

В российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» отметили, что существенных изменений в жизни рыболовов-любителей, которых в РФ порядка 25-30 млн, не произойдет.

26 июля сообщалось, что в Удмуртии рыбкаков-браконьеров поймали с помощью тепловизора.

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