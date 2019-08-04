В США акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака

Акула длиной около 1,5 м напала на капитана небольшого рыболовного судна, который поймал ее в водах Атлантического океана в США. Ролик происшествия опубликовало издание Virginian-Pilot.

Капитан Рик Кейтон рыбачил вместе с группой мужчин в открытом море. Одному из них удалось поймать небольшую черноперую акулу. Кейтон решил помочь другу поднять хищницу на борт, но когда они уже почти вытащили ее на судно, акула вцепилась капитану в ногу.

Кейтон получил почти 20-сантиметровую рану, но ногу быстро удалось высвободить из челюстей морского обитателя. Для этого мужчины и спользовали нож.

На корабле рану промыли и перевязали, а по прибытию в порт капитан обратился за медицинской помощью. Сейчас он чувствует себя хорошо. Что касается пойманной акулы, то мужчина намеревается ее съесть.

12 июля сообщалось, что сеть поразило видео смертельного боя двух огромных белых акул. Видео было снято в рамках фильма для National Geographic, который рассказывает о каннибалических повадках акул.