Три озера в Мурманской области оставили рыбакам после жалоб жителей

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области исключило из перечня рыбных промышленных участков (РПУ) озёра Ловозеро, Сикир и Ревдозеро. Решение принято после обращения местных жителей.

В конце июня прошли общественные слушания по вопросам промыслового и любительского рыболовства, по итогу которых приняты решения об отказе в создании РПУ на озёрах на Ревдозеро и Сычуль. По мнению участников слушаний, включение новых рыбных промышленных участков усугубить положение местных рыбаков, сообщает ИА «Би-порт».

Этот вопрос поднимался на заседании правительства области, так как жители района направили врио губернатора региона коллективное письмо с просьбой разобраться в текущей ситуации.