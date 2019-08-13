Прямой эфир

Три озера в Мурманской области оставили рыбакам после жалоб жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области исключило из перечня рыбных промышленных участков (РПУ) озёра Ловозеро, Сикир и Ревдозеро. Решение принято после обращения местных жителей.

В конце июня прошли общественные слушания по вопросам промыслового и любительского рыболовства, по итогу которых приняты решения об отказе в создании РПУ на озёрах на Ревдозеро и Сычуль. По мнению участников слушаний, включение новых рыбных промышленных участков усугубить положение местных рыбаков, сообщает ИА «Би-порт».

Этот вопрос поднимался на заседании правительства области, так как жители района направили врио губернатора региона коллективное письмо с просьбой разобраться в текущей ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В России ожидается дефицит красной рыбы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017