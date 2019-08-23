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Режим «проходных дней» лосося изменили на Колыме

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В Магаданской области изменили режим дней пропуска лососей на нерестилища. Решение приняли на заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыбы. Речь идет о днях, когда вылов лососей запрещен.

Как сообщает ИА MagadanMedia, изменение режима «проходных дней» связано с благоприятной обстановкой по подходам лососей. Из-за угрозы срыва работ по искусственному воспроизводству лососей и нехватки производителей для закладки оплодотворенной икры на рыбоводные заводы вводится один дополнительный день пропуска рыбы.

Это касается реки Яна и ее лиманной части, а также морского побережья в обе стороны от устья Яны до границ РПУ «Янский лиман 1» и «Тауйский», включая их акваторию. Дни пропуска — понедельник, вторник, среда. Исключение — рыболовство в научных целях и для развития аквакультуры.

Новый режим начнет действовать с 26 августа 2019 года. Он будет скорректирован спустя неделю после начала действия, когда специалисты сделают выводы на основе результатов облета нерестилищ.

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