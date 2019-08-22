Квоты вылова лососевых рыб перераспределили в Хабаровском крае

Проблему сокращения количества кеты и горбуши в Амуре обсудили в Хабаровске на заседании комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, в котором принял участие заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук. Чиновники решили перераспределить квоты в пользу верхних районов Амура и увеличить объем вылова для общин коренных малочисленных народов.

Будут введены проходные дни, когда от лимана и до верховий реки вылов рыбы будет запрещен любыми орудиями лова, включая заездки, сообщает ИА AmurMedia.

«Есть вопросы по проходным дням: не менее двух в неделю, а на некоторых участках и более жесткие меры. Все это сделано для того, чтобы сохранность биоресурса была обеспечена», — пояснил Петр Савчук.

Инициативу об организации волонтерских или общественных дружин на время проходных дней поддержал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он предложил обдумать их правовой статус. В этом году ход осенней кеты начинается с 26 августа.