Власти Сахалинской области поддержат рыбоводные заводы

Рыбоводные заводы Сахалина с начала года выпустили в море более 900 млн мальков тихоокеанских лососей. Правительство островного региона предоставило в этом году 19 предприятиям льготы по оплате электроэнергии, среди них и рыбоводные заводы.

Ученые заявили о снижении популяции тихоокеанского лосося, поэтому актуальность государственной поддержки возрастает, сообщает ИА SakhalinMedia. «Благодаря деятельности агентства по привлечению инвестиций области субсидируются затраты компаний по строительству инфраструктуры рыбоводных заводов: это возведение дорог, линий электропередач, производственных помещений», — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Андрей Коваленко.

Как сообщалось в июне, жители Сахалинской области смогут ловить до 5 кг лососевых рыб в сутки бесплатно. Определено 44 места для добычи горбуши: поселок Музьма в Охинском районе, устье реки Мерея в Корсаковском городском округе, пролив Красноармейский.