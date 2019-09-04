СК предъявил украинцу заочное обвинение в нападении на посольство РФ в Киеве

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Речь идет о Владимире Кошовенко, который, по данным следователей, принял активное участие в беспорядках в Киеве и вместе с другими их участниками совершил нападение на здание российской дипмиссии.

Кошовенко заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

В СК отметили, что украинская сторона квалифицирует как хулиганство явно спланированные действия против российских дипломатических учреждений.

«Это дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — пояснили в СК.

Расследованием занимается управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

3 сентября сообщалось, что СК РФ во вторник установил причастность командира бригады Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также внештатного корреспондента МИА «Россия сегодня» Александра Гаюка на территории ДНР.