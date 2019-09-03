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СК установил причастность украинского военного к обстрелу сотрудников ОБСЕ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следственный комитет России (СК) во вторник, 3 сентября, установил причастность командира бригады Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к обстрелу представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), а также внештатного корреспондента МИА «Россия сегодня» Александра Гаюка на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР), пишет ТАСС.

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Возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ).

Обстрел произошел в воскресенье, 1 сентября, в населенном пункте Коминтерново на юге республики. Группа прибыла в Коминтерново для фиксации последствий обстрела, произошедшего за день до этого.

Отмечается, что украинские силовики открыли огонь, «несмотря на согласованное сторонами перемирие и на полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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