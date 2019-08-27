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ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Атака была совершена во вторник, 27 августа, с 4:40 до 5:15 по местному времени (совпадает с мск). Украинские силовики выстрелили 20 раз из танка в направлении населенного пункта. Огонь велся из района подконтрольного Киеву села Талаковка.

Информация о пострадавших во время обстрела отсутствует, отмечает «Донецкое агентство новостей».

Накануне вечером Коминтерново обстреляли из крупнокалиберных пулеметов. После этого там произошел пожар.

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия. 12 августа в ДНР предупредили, что ситуация находится на грани очередного витка эскалации конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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