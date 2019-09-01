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Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел украинских военных

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от самопровозглашенной Донецкой Народной Республики попали под обстрел украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в СЦКК.

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Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, в населенном пункте Коминтерново на юге республики.

«Сегодня в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ», — заявил представитель ведомства.

Группа прибыла в Коминтерново для фиксации последствий вчерашнего обстрела, передает «РИА Новости».

Отмечается, что украинские силовики открыли огонь, «несмотря на согласованное сторонами перемирие и на полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК».

Кроме того, внештатный корреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк также сообщил о том, что попал под обстрел украинских силовиков в Коминтерново.

«Да, мы попали под обстрел. Взрыв прозвучал в 20–30 м от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет», — рассказал он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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