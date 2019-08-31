В ДНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что украинские силовики в пятницу, 30 августа, выпустили 55 мин по территории ДНР.

По его словам, обстрелы были зафиксированы в период с 05:34 по 22:44 по местному времени (совпадает с мск). Удары были нанесены по районам шести населенных пунктов, передает «РИА Новости».

Представитель ДНР отметил, что при обстрелах использовались минометы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

«Всего за указанный период по территории республики было выпущено 55 мин калибром 82 мм», — уточнил он.

Днем ранее сообщалось, что трое военнослужащих народной милиции ДНР погибли, еще пятеро получили ранения после минометного обстрела ВСУ.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР (Луганской народной республики). Власти Киева начали против них так называемую антитеррористическую операцию. Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.