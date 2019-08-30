Прямой эфир

Девять боеприпасов обезвредили под Калугой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты-взрывотехники в четверг, 29 августа, четыре раза выезжали на места обнаружения взрывоопасных боеприпасов. В общей сложности они обезвредили девять снарядов.

Так, артиллерийский снаряд обнаружили жители деревни Салово Барятинского района. Его нашли в 1 км от зоны жилой застройки.

На опасный снаряд наткнулись жители деревни Добровка. В окрестностях села Букань в Людиновском районе жители нашли артиллерийский снаряд и четыре минометные мины, а у деревни Махайловка в Жуковском районе — ручную гранату, сообщает газета «Весть» со ссылкой на МЧС.

В начале августа сообщалось, что в Калужской области также за один день нашли и обезвредили девять снарядов времен Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На стройке в Москве нашли шесть снарядов времен войны
В Барселоне произвели контролируемый взрыв обнаруженного в море снаряда

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019