Девять боеприпасов обезвредили под Калугой

Специалисты-взрывотехники в четверг, 29 августа, четыре раза выезжали на места обнаружения взрывоопасных боеприпасов. В общей сложности они обезвредили девять снарядов.

Так, артиллерийский снаряд обнаружили жители деревни Салово Барятинского района. Его нашли в 1 км от зоны жилой застройки.

На опасный снаряд наткнулись жители деревни Добровка. В окрестностях села Букань в Людиновском районе жители нашли артиллерийский снаряд и четыре минометные мины, а у деревни Махайловка в Жуковском районе — ручную гранату, сообщает газета «Весть» со ссылкой на МЧС.

В начале августа сообщалось, что в Калужской области также за один день нашли и обезвредили девять снарядов времен Великой Отечественной войны.