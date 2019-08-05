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Девять боеприпасов обезвредили в Калужской области за один день

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В Калужской области уничтожили девять боеприпасов. Специалисты-взрывотехники пять раз выезжали на обезвреживание опасных находок в воскресенье, 4 августа.

Как сообщает региональное управление МЧС, трижды боеприпасы обнаружили в Думиничском районе. В лесу около райцентра местные жители нашли противотанковую гранату, около деревни Боброво — ручную гранату Ф-1, а рядом с дорогой в деревню Усты — артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, пишет газета «Весть».

В 1,5 км от деревни Букани в Людиновском районе грибники обнаружили ручную гранату и четыре минометные мины. Еще одну мину нашли в пригороде Кремёнки Жуковского района.

Специалисты-взрывотехники уничтожили все боеприпасы в безопасном для людей месте.

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