Девять боеприпасов обезвредили в Калужской области за один день

В Калужской области уничтожили девять боеприпасов. Специалисты-взрывотехники пять раз выезжали на обезвреживание опасных находок в воскресенье, 4 августа.

Как сообщает региональное управление МЧС, трижды боеприпасы обнаружили в Думиничском районе. В лесу около райцентра местные жители нашли противотанковую гранату, около деревни Боброво — ручную гранату Ф-1, а рядом с дорогой в деревню Усты — артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, пишет газета «Весть».

В 1,5 км от деревни Букани в Людиновском районе грибники обнаружили ручную гранату и четыре минометные мины. Еще одну мину нашли в пригороде Кремёнки Жуковского района.

Специалисты-взрывотехники уничтожили все боеприпасы в безопасном для людей месте.