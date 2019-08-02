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Минометную мину времен войны обезвредили в Псковской области

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Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружен 1 августа в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в самом городе на улице Лаврина у дома 75 обезврежена минометная мина калибра 82 мм.

Ранее артиллерийский снаряд обнаружили во время очистки реки Миасс в центре Челябинска. Боеприпас зацепило ковшом. Саперы подтвердили, что снаряд является боевым, и вывезли его.

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