Минометную мину времен войны обезвредили в Псковской области

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружен 1 августа в Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в самом городе на улице Лаврина у дома 75 обезврежена минометная мина калибра 82 мм.

Ранее артиллерийский снаряд обнаружили во время очистки реки Миасс в центре Челябинска. Боеприпас зацепило ковшом. Саперы подтвердили, что снаряд является боевым, и вывезли его.