Авиабомбу весом 100 кг обезвредили возле берега в Крыму

Фугасную авиационную бомбу обнаружили в Черном море вблизи берега в Крыму. Снаряд уничтожили на месте его обнаружения.

Боеприпас был обнаружен очевидцами во время купания всего в 3 м от берега. Фугасная авиационная бомба весом 100 кг находилась на глубине 1 м. Прибывшие на место сотрудники МЧС и МВД оцепили пляж в радиусе 700 м от места находки, безопасность людей на воде обеспечили инспекторы ГИМС. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Специалисты приняли решение об уничтожении бомбы на месте ее обнаружения. Работы осложнялись сильным волнением моря. После подрыва водолазы осмотрели акваторию на наличие других взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что артиллерийский снаряд обнаружили при расчистке реки Миасс в центре Челябинска. Боеприпас подняли из воды экскаватором, рабочие заметили снаряд только в кузове самосвала.