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Боевой снаряд нашли при расчистке реки в Челябинске

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Артиллерийский снаряд обнаружили во время очистки реки Миасс в центре Челябинска. Боеприпас зацепило ковшом.

Снаряд был обнаружен напротив торгового центра. Экскаватор поднял боеприпас из воды, его заметили уже в кузове самосвала. Представители компании-подрядчика вызвали на место полицию и МЧС. Саперы подтвердили, что снаряд является боевым, и вывезли его, сообщает ИА «Ура.ру».

В полиции пояснили, что снаряд не представлял опасности для людей.

Работы по очистке реки проводятся в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Экскаватор убирает из русла мусор и растительность. Помимо снаряда, спецтехника уже подняла металлолом, сумки, корзины из магазинов, а также много автомобильных шин.

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