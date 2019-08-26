В Барселоне произвели контролируемый взрыв обнаруженного в море снаряда

Специалисты Военно-морского флота (ВМФ) Испании произвели в понедельник, 26 августа, контролируемый взрыв снаряда, найденного в море у пляжа в Барселоне накануне.

«Устройство взорвано в 15:35 по местному времени (16:35 мск)», — цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Специалисты опустили снаряд на глубину около 45 м и взорвали его там, сообщает RT.

Взорванный снаряд содержал около 70 кг тротила. Предполагается, что он относится к периоду гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.

25 августа в Барселоне эвакуировали отдыхающих на пляже Сан-Себастьян из-за обнаружения бомбы в море.