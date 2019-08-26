Прямой эфир

В Барселоне произвели контролируемый взрыв обнаруженного в море снаряда

0
Фото: REUTERS/Albert Gea
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Военно-морского флота (ВМФ) Испании произвели в понедельник, 26 августа, контролируемый взрыв снаряда, найденного в море у пляжа в Барселоне накануне.

«Устройство взорвано в 15:35 по местному времени (16:35 мск)», — цитирует ТАСС сообщение правоохранительных органов.

Специалисты опустили снаряд на глубину около 45 м и взорвали его там, сообщает RT.

Взорванный снаряд содержал около 70 кг тротила. Предполагается, что он относится к периоду гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.

25 августа в Барселоне эвакуировали отдыхающих на пляже Сан-Себастьян из-за обнаружения бомбы в море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
В Барселоне эвакуировали пляж из-за вероятности взрывчатки в море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019