Прямой эфир

На стройке в Москве нашли шесть снарядов времен войны

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на стройке в Москве. Об этом 27 августа сообщили в экстренных службах города.

Находка была сделана на стройплощадке на Ленинградском шоссе на севере столицы в ходе строительных работ. Место обнаружения опасных предметов оцепили. На место прибыли саперы и представители военной комендатуры.

Как отмечает телеканал «Звезда», боеприпасы планируется вывезти в безопасное место и там уничтожить.

В июле снаряды времен войны обнаружили на стройке в «новой Москве».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У монумента «Родина-мать» в Волгограде нашли снаряды времен войны
Житель Украины пытался продать снаряды времен ВОВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019