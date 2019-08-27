На стройке в Москве нашли шесть снарядов времен войны

Шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли на стройке в Москве. Об этом 27 августа сообщили в экстренных службах города.

Находка была сделана на стройплощадке на Ленинградском шоссе на севере столицы в ходе строительных работ. Место обнаружения опасных предметов оцепили. На место прибыли саперы и представители военной комендатуры.

Как отмечает телеканал «Звезда», боеприпасы планируется вывезти в безопасное место и там уничтожить.

В июле снаряды времен войны обнаружили на стройке в «новой Москве».