Чак-чак запустили в космос в честь Дня Татарстана

В Татарстане запустили в космос аппарат с национальной выпечкой чак-чак. Это произошло в День республики 30 августа. Видео необычного эксперимента опубликовал на своей странице в Instagram глава Татарстана Рустам Минниханов. Там говорится, что космическое пространство является перспективным экспортным рынком сбыта чак-чак из-за отсутствия конкуренции в принципе.

Как уточняет ИА «Татар-информ», аппарат поднялся на высоту 30 км. Это выше максимальной высоты полета современных самолетов. Шары с гелием лопнули, и аппарат начал свое снижение. Устройство оснастили датчиком температуры и GPS-трекером. Наблюдение за полетом велось с наземной мобильной станции.

Ранее сообщалось, что в Казани из-за празднований в честь Дня республики изменили схему движения автобусов. Ограничения будут действовать до 6:00 31 августа на площади Тысячелетия и улице Ташаяк. Здесь пройдет спортивное шоу Kazan City Racing.