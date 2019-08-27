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Ущерб от гибели озимых в Татарстане оценили в 1,5 млрд рублей

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В Татарстане подсчитали сумму ущерба от гибели озимых культур. Он оценивается в порядка 1,5 млрд рублей. Республика надеется в ближайшее время получить компенсацию.

Как рассказал журналистам глава республиканского министерства сельского хозяйства Марат Ахметов, вопрос должен решиться в ближайшее время. Величина компенсации будет зависеть от того, какую сумму на эти цели выделит правительство России. Затем эти деньги будут распределяться между пострадавшими регионами.

Министр напомнил, что в Татарстане озимые погибли на площади в 200 тыс. га. Это указано в заявлении на компенсацию ущерба. Эксперты считают, что на гибель озимых культур могла повлиять засушливая осень, пишет ИА «Татар-информ».

В общей сложности в республике озимые посеяли на площади 561 тыс. га. Озимая пшеница занимала 428,6 тыс. га, тритикале — 5,3 тыс. га, озимая рожь — 126,9 тыс. га.

Ранее из-за гибели озимых режим ЧС был объявлен в Башкирии.

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