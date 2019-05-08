Чрезвычайная ситуация объявлена в Башкирии в связи с гибелью озимых

В Республике Башкортостан объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимых посевов. Информация об этом размещена на портале правовой информации.

Режим ЧС объявлен в 42 из 54 районов республики. В их числе Уфимский, Ишимбайский, Ермекеевский, Бирский, Дуванский, Бакалинский, Чишминский и другие районы. Действовать режим начал 29 апреля и завершится 19 мая, пишет ИА «МедиаКорСеть».

До 30 мая 2019 года Минсельхоз региона должен подготовить и передать в Минсельхоз России документы с обоснованием ущерба от гибели культур, а также затратами на их выращивание.

Ранее сообщалось о том, что аграрии Башкортостана планируют провести пересев озимых культур в связи с их гибелью из-за неблагоприятных погодных условий. Ущерб оценивается в 6 млрд рублей.