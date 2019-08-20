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Десятки затонувших судов поднимут из водохранилищ в Татарстане

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Власти Татарстана намерены к 2024 году поднять со дна в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах 21 затопленное судно. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

«К 2023 году предполагается поднять семь затонувших судов, а к 2024-му — еще 14», — уточнил глава ведомства. По его словам, порядок работ пока не выбрали. Возможно, всеми судами займется единый оператор. К 2021 году окончательно определится вопрос финансирования», — пишет ИА «Татар-информ». Подъем затонувших судов проводится в рамках федерального проекта по оздоровлению Волги.

Напомним, путешественник Федор Конюхов и его команда планируют во время погружения в Желтом море поднять останки адмирала Степана Макарова и художника Василия Верещагина, погибших вместе с кораблем во время Русско-японской войны. Экспедиция к месту крушения броненосца «Петропавловск» в Желтом море намечена на 2020 год.

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