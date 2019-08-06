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Найдена исчезнувшая во время Второй мировой войны подводная лодка

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Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана в 1942 году во время Второй мировой войны, пишет издание Live Science.

По данным журналистов, в июне 1942 года судно c 70 моряками на борту было отправлено на боевое задание на Алеутские острова. Подлодке удалось потопить два патрульных японских катера, а 30 июля она была отозвана в Датч-Харбор (Аляска). По пути она исчезла и была признана потерянной лишь 5 октября 1942 года.

Фрагмент подводной лодки американским исследователям удалось обнаружить с помощью автономных подводных аппаратов в рамках проекта Lost 52 Project. Целью проекта является поиск 52 субмарин, пропавших во время Второй мировой войны.

В мае 2018 года у берегов Севастополя обнаружили затонувшую в 1909 году русскую подводную лодку «Камбала». Подлодка затонула в ходе столкновения с линейным кораблем во время учений Черноморского флота.

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