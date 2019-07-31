Бухту Нагаева в Магадане очистят от затопленных судов

Заместитель главы Минприроды РФ Владимир Логинов предложил очистить от затопленных судов бухту Нагаева в Магадане в рамках нацпроекта «Экология». Для этого необходимо внести изменения в постановление правительства и правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые уже подготовлены Минприроды.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам совместно с руководством Колымы оценить объемы необходимых средств, Минфину — рассмотреть их выделение.

«Мы неоднократно поднимали тему катастрофического состояния причалов рыбного порта Магадана и проблему затопленных судов в акватории бухты Нагаева, которые несут угрозу экологической безопасности», — прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов, передает ИА MagadanMedia.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, большая часть затонувших в бухте Нагаева судов не имеет хозяина либо же он неизвестен. За долгое время в бухте затонули тысячи судов. В одном только заливе Петра Великого Приморского края под водой находится более 130 судов.