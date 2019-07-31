Прямой эфир
Сюжет:

Бухту Нагаева в Магадане очистят от затопленных судов

0
Фото: РИА Новости/Фред Гринберг
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы Минприроды РФ Владимир Логинов предложил очистить от затопленных судов бухту Нагаева в Магадане в рамках нацпроекта «Экология». Для этого необходимо внести изменения в постановление правительства и правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, которые уже подготовлены Минприроды.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам совместно с руководством Колымы оценить объемы необходимых средств, Минфину — рассмотреть их выделение.

«Мы неоднократно поднимали тему катастрофического состояния причалов рыбного порта Магадана и проблему затопленных судов в акватории бухты Нагаева, которые несут угрозу экологической безопасности», — прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов, передает ИА MagadanMedia.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, большая часть затонувших в бухте Нагаева судов не имеет хозяина либо же он неизвестен. За долгое время в бухте затонули тысячи судов. В одном только заливе Петра Великого Приморского края под водой находится более 130 судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оздоровление Волги проведут в Тверской области
В Минприроды предложили ввести экологию в школьную программу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017