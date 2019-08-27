СМИ сообщили о разработке Сбербанком нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом. Об этом во вторник, 27 августа, заявил информированный источник РБК, а также подтвердил источник, близкий к банку.

По данным издания, сейчас один из самых обсуждаемых вариантов — логотип в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка.

Как заявил еще один источник РБК, возможный ребрендинг обсуждается, но «дискуссия может затянуться». По словам экспертов издания, ребрендинг обойдется компании минимум в $300 млн.

В пресс-службе Сбербанка при этом заявили, что смена логотипа пока не обсуждается.

«Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года. О вариантах лого для экосистемы говорить пока рано», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Также отмечается, что на бизнес разработка логотипа не влияет.

8 апреля Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». В банке при этом не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак. Там отметили, что «использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании». Отмечалось, что компания позиционирует себя как экосистема, предлагающая своим клиентам комплекс услуг, в том числе нефинансовых.

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний, работающих в сферах электронной коммерции, медицины, телекоммуникаций, облачных технологий и др.