Прямой эфир

«Сбербанк Онлайн» восстановил работу в полном объеме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблемы в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» устранены, приложение работает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 26 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня, в течение непродолжительного времени, у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — сказали там.

Неполадки с сервисом появились утром в понедельник. Некоторые пользователи не могли войти в систему, другие жаловались на сбой всех функций.

10 апреля пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения. В банке признали сбой, извинились и посоветовали клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Эксперт оценил значимость возможной сделки Сбербанка и Mail.ru Group

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019