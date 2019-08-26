«Сбербанк Онлайн» восстановил работу в полном объеме

Проблемы в работе сервиса «Сбербанк Онлайн» устранены, приложение работает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 26 августа, ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

«Сегодня, в течение непродолжительного времени, у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — сказали там.

Неполадки с сервисом появились утром в понедельник. Некоторые пользователи не могли войти в систему, другие жаловались на сбой всех функций.

10 апреля пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения. В банке признали сбой, извинились и посоветовали клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск.