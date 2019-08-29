Недавно Минэкономразвития пересмотрело свои ожидания по росту реальных доходов населения. Если раньше ведомство предполагало, что этот показатель вырастет на 1%, то теперь — на 0,1%. Давайте разберемся, почему произошло такое резкое ухудшение прогноза.

Ситуация в экономике страны пока не меняется к лучшему. Кратковременное улучшение некоторых макроэкономических показателей чаще всего выступает следствием влияния внешних и весьма краткосрочных воздействий.

Происходящее уже вызвало беспокойство президента Владимира Путина, который на совещании с кабмином потребовал предпринять конкретные шаги для повышения доходов граждан и «придания более устойчивой динамики роста самой экономике».

Тот факт, что инфляция снижается более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, — не следствие общего улучшения ситуации в стране или показатель высокого качества работы соответствующих министерств и ведомств. Сокращение темпов роста индекса потребительских цен вызвано сжатием потребрынка — россияне вынуждены «затягивать пояса», смещать покупательские приоритеты в эконом-сегмент. Всё это ведет к тому, что производители и продавцы товаров (и услуг) физически не могут позволить себе повышать цены — иначе они просто не смогут реализовать свой товар. Вот инфляция и падает ускоренными темпами.

Более того, значительная доля инфляционной составляющей (около двух третей) приходится не на монетарную инфляцию, которая может хоть как-то управляться Банком России посредством регулирования процентных ставок, объемов ликвидности и так далее, а выступает «инфляцией издержек». А эта часть роста цен простым механизмам воздействия на нее не подчиняется.

Честно говоря, вообще непонятно, откуда взялся такой оптимизм ранее, когда Минэкономразвития прогнозировало рост реальных располагаемых доходов населения на 1%. Никаких фактических оснований для этого не было. Технический рост прошлого года, когда в результате корректировки методик подсчета Росстата темпы увеличения доходов населения вышли по итогам года из отрицательной области и составили микроскопические 0,1%, не должны вводить в заблуждение. Рост налоговой нагрузки (а в этом году, напомню, был повышен НДС, введен ряд новых и увеличены несколько ранее действовавших акцизов) оказал крайне негативное влияние и на экономику в целом, и на потребительский сектор в частности.

Заявления регулятора о том, что влияние повышения НДС было полностью исчерпано за первые два месяца этого года, выглядит не совсем убедительно — производственный цикл большинства перерабатывающих предприятий, да и ритейла существенно превышает этот срок. Так что поднявшийся до 20% НДС еще долго будет негативным образом присутствовать в цене каждого товара и услуги.

Так что пересмотр Минэкономразвития своих первоначальных прогнозов носит вполне обоснованный характер. И, честно говоря, лучше уж сразу пересмотреть, признавшись, что мы не в силах достигнуть заявленных целей, чем потом выкручиваться или корректировать «неудобные» цифры. Что касается фактического положения дел, то многое, конечно, будет зависеть от того, как ситуация сложится осенью. III и IV кварталы для российской экономики традиционно более сложные, чем первое полугодие. К тому же сейчас ухудшается и общемировая конъюнктура, что тоже неизбежно скажется на макроэкономических показателях России по итогам года.

Пока единственный показатель, по которому мы выглядим действительно хорошо, — это темпы инфляции. Но про них мы говорили выше. Да и сезонный фактор дает о себе знать — дешевые овощи и фрукты свежего урожая заметно влияют на стоимость потребительской корзины. Так что корректировки Минэка стоит рассматривать как уместные и даже относящиеся к «умеренно-позитивному» сценарию развития событий.

Решить проблему низких доходов каким-то одним действием, волевым решением невозможно. Слишком глубоки у нее корни. Необходимо улучшить обрабатывающие производства, существенно увеличить количество и долю предприятий с высоким уровнем производительности, генерирующих добавленную стоимость. Также необходим рост числа частных компаний, для которых будут пересмотрены условия ведения бизнеса. А для этого надо существенно модернизировать судебную и правовую системы, обеспечить защиту капиталов и частной собственности, дать в разы больше преференций малому и среднему бизнесу, снизив для него налоги и убрав административные барьеры. Только после того, как будет улучшен бизнес-климат в государстве, начнут расти и доходы.

Автор — финансовый аналитик

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