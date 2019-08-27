Johnson & Johnson получила штраф за стимулирование опиоидного кризиса

Суд в американском штате Оклахома обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф в размере $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса в США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Наказание компания получила за методы продвижения на рынке болеутоляющих веществ, которые не только содействовали опиоидному кризису, но и вводили пациентов в заблуждение. Отмечается, что Johnson & Johnson намерена обжаловать решение суда.

В январе 2018 года президент США подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в страну, а осенью 2017 года ввел режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за распространения опиатов. Президент США Дональд Трамп призвал ужесточить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни.

В 2016 году суд в американском штате Миссури постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить $55 млн женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией этой компании. В 2018 году суд Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд 22 женщинам.

Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 году, — один из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров.