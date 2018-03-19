Трамп вновь призвал к введению смертной казни для наркоторговцев

Президент США Дональд Трамп призвал ужесточить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни. Об этом он заявил во время своего выступления, посвященного опиоидному кризису, в штате Нью-Гэмпшир.

«Если мы не будем вести себя жестко с наркоторговцами, то мы будем тратить время впустую. И эта жесткость включает в себя смертную казнь», — цитирует Трампа агентство ТАСС.

Американский лидер добавил, что намерен «вести себя очень жестко с этими наркоторговцами» и «выиграть эту битву», а также пообещал «тратить больше денег на борьбу с опиоидным кризисом, чем когда-либо».

Глава государства отметил, что в случае убийства одного человека злоумышленнику грозит смертная казнь или пожизненный срок в тюрьме, однако за распространение наркотиков «они получают 30 дней тюрьмы, или год тюрьмы, или штраф».

О намерении Трампа представить новый план по борьбе с опиоидным кризисом сообщил директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг 19 марта.

В январе президент США подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в страну, а минувшей осенью он ввел режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за распространения опиатов.