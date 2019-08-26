Мужчина в Красноярске выбросил собаку с балкона пятого этажа

Житель Красноярска выбросил с балкона пятого этажа свою собаку. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Инцидент произошел еще в начале августа на Можайской улице. В ветеринарную клинику привезли собаку, которую владелец сбросил с балкона многоэтажки. Животному оказали медицинскую помощь и сообщили правоохранителям о случившемся, сообщает «Газета.ру».

В отношении владельца питомца возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемым оказался ранее судимый 49-летний житель Красноярска. Наказание по указанной статье — до трех лет лишения свободы, пишет сайт kp.ru.

21 августа сообщалось, что магаданца отправили на лечение за жестокое обращение с собакой.