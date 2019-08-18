В Москве мужчина привязал собаку к движущийся машине

На 37-м километре Киевского шоссе заметили легковой автомобиль, к которой привязана собака, пишет 18 августа РЕН ТВ.

По данным телеканала, водитель привязал алабая к машине и ехал таким образом до тех пор, пока авто не заблокировали очевидцы.

Сам мужчина заявил, что не смог посадить собаку в транспортное средтство из-за ее агрессивного поведения и решил проблему таким образом.

Зоозащитники намерены в ближайшее время отправить пса на обследование к ветеринару, а затем на передержку.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

В мае в Пензенской области местный житель привязал собаку к машине и протащил животное по дороге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.