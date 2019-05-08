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Дело возбудили после случая с привязыванием собаки к машине под Пензой

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Уголовное дело возбуждено по факту издевательства над животными, когда житель села Бессоновка в Пензенской области привязал собаку к фаркопу автомобиля и тащил ее по дороге. Ему могут назначить наказание вплоть до тюремного срока.

В УМВД по Пензенской области уточнили, что дело возбудили по факту жестокого обращения с животным, а не в отношении конкретного человека. Однако в дальнейшем оно может быть переквалифицировано, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Случай произошел в феврале 2019 года. Видео произошедшего появилось в соцсетях. Во время проверки правоохранители установили личности всех, кто был на видеозаписи, и нашли труп собаки, которая внешне похожа на ту, которую волокли за машиной. Останки были направлены на экспертизу, чтобы установить принчины гибели.

Санкции уголовной статьи, по которой возбуждено дело, предусматривают штраф в 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до одного года, арест до полугода или лишение свободы на срок до трех лет.

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