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Россияне больше полюбили беспородных кошек и собак

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Во втором квартале 2019 года почти 12 тыс. беспородных кошек и более 5 тыс. дворняг нашли дом через объявления «Отдам даром» на сервисе «Авито». Об этом говорится в исследовании портала, приуроченному к Всемирному дню бездомных животных.

Беспородные животные составили 58,9% от всех отданных кошек и 35,3% от пристроенных в добрые руки собак, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Авторы исследования отметили, что реальная цифра может быть и выше, так как в одном объявлении часто идет речь сразу о нескольких щенках или котятах.

Внимание к беспородным животным по сравнению со II кварталом прошлого года заметно выросло — на 8,7% к кошкам и на 16% — к собакам.

29 июня в столичном комитете ветеринарии рассказали, каких домашних животных предпочитают заводить москвичи. По их данным, каждый год в столице регистрируют более 279 тыс. собак и 178 тыс. кошек. Таким образом, жители Москвы почти в 1,5 раза чаще заводят собак.

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