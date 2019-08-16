В России предложили штрафовать за выгул опасной собаки без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил назначить штраф от 30 до 50 тыс. рублей владельцам опасных собак, выгуливающих их без намордника и поводка. Текст обращения, направленного председателю Госдумы Вячеславу Володину, имеется в распоряжении RT.
Аманлиев отмечает, что несмотря на то, что закон «О жестоком обращении с животными» указывает, как следует гулять с опасными породами собак, санкции за нарушение он не предусматривает. Он предлагает ввести отдельную статью за нарушение запрета гулять с такими животными без намордника и поводка.
«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — пишет он.
30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. Среди них: aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг, бразильский бульдoг, булли куттa, бульдoг aлапахский чистокровный (oттo), бандoг, вoлкo-сoбaчьи гибриды, вoлкocoб (гибрид волка), гуль-дoнг, питбульмacтиф, северoкавказская собака, а также возможные помеси этих пород.
Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, кроме тех случаев, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.