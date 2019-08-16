Прямой эфир

В России предложили штрафовать за выгул опасной собаки без намордника

0
Фото: Global Look Press/Alessandra Sarti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил назначить штраф от 30 до 50 тыс. рублей владельцам опасных собак, выгуливающих их без намордника и поводка. Текст обращения, направленного председателю Госдумы Вячеславу Володину, имеется в распоряжении RT.

Поднялся вой: правительство утвердило список опасных пород собак
Почему во многих странах запретили заводить собак, на которых в России решили надеть намордники

Аманлиев отмечает, что несмотря на то, что закон «О жестоком обращении с животными» указывает, как следует гулять с опасными породами собак, санкции за нарушение он не предусматривает. Он предлагает ввести отдельную статью за нарушение запрета гулять с такими животными без намордника и поводка.

«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — пишет он.

30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее список из 12 пород собак, признанных потенциально опасными. Среди них: aкбaш, американский бaндoг, aмбульдoг, бразильский бульдoг, булли куттa, бульдoг aлапахский чистокровный (oттo), бандoг, вoлкo-сoбaчьи гибриды, вoлкocoб (гибрид волка), гуль-дoнг, питбульмacтиф, северoкавказская собака, а также возможные помеси этих пород.

Выгул таких собак без намордника и поводка запрещается, кроме тех случаев, когда животное находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак
Список опасных пород собак могут расширить

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019