Технопризыв: глава Huawei признал критическое положение компании

Финансовый директор и дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в декабре задержали в Канаде, признала наличие офиса в Иране, что частично подтверждает обвинения США. Об этом стало известно в среду, 21 августа. Ее отец тем временем признал незавидное положение компании, хотя до этого неоднократно говорил, что санкции США не так уж и страшны. Куда на сегодняшний день завела война Вашингтона с китайским производителем, претендующим на лидерство в технологии 5G, читайте в материале «Известий».

Призыв программистов

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй охарактеризовал положение корпорации как «между жизнью и смертью» в корпоративном письме, копия которого оказалась в распоряжении Bloomberg.

Сотрудники должны быть в боевой готовности, чтобы пережить кризис. В письме изобилие слов, напоминающих о войне. Там говорится, что повышение получат сотрудники, которые войдут в «отряды по типу военизированных» для разработки новых проектов. В противном случае им грозит увольнение: «Им придется искать себе работу на внутреннем рынке. Их зарплата будет урезаться каждые три месяца, если они не подыщут себе применение».

Автор цитаты По последним данным, в Huawei работают порядка 190 тыс. человек. В 2017 году насчитывалось 170 тыс. сотрудников, из которых 76 тыс. занимаются исследованиями и разработками.

В плане сокращений первой под раздачу попала американская «дочка» Futurewei. Слухи об увольнениях подтвердились в июле, когда в Huawei сообщили о сокращении 600 из 850 сотрудников.

Ущемление с поправкой

Новости о противостоянии между властями США и компанией Huawei похожи на сводки с полей. В среду, 21 августа, стали известны две подробности дела против финансовой директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую задержали по запросу США в Канаде в декабре 2018 года.

Во-первых, здесь оказались замешаны два банка: базирующийся в Штатах Citigroup и французский BNP Paribas. По данным из документов суда, где проходят слушания по делу, обе финансовые организации пострадали, поскольку представители Huawei ввели их в заблуждение касательно своей работы в Иране. Во-вторых, Мэн Ваньчжоу признала наличие офиса в Иране . Она это сделала еще при задержании, однако об этом стало известно только сейчас, пишет Bloomberg.

Х-2 Задержание финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу сотрудниками пограничной службы Канады в аэропорту Ванкувера, декабрь 2018 года Фото: REUTERS/CBSA

Автор цитаты Обвинения США в адрес Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу содержат 13 пунктов. В их числе банковское мошенничество, препятствие правосудию, попытка обойти санкции против Ирана и кража технологий.

Три дня назад министерство торговли США добавило в черный список (Entity List) еще 46 дочерних предприятий китайской корпорации. Все они угрожают национальной безопасности, говорят в Белом доме. Сама Huawei оказалась в блок-листе еще в мае, а вместе с ней еще сотня компаний.

Для IT-гиганта это обернулось запретом покупать технологии и оборудование у американских производителей, заключать какие-либо сделки в Штатах без разрешения властей. У американского бизнеса есть меньше 90 дней, чтобы разорвать все связи с Huawei. Точнее, еще 90 дней — первая отсрочка на тот же срок закончилась 19 августа.

«Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени, чтобы они избавились от этой зависимости», — заявил министр торговли Уилбур Росс.

«Гугл», вернись

После включения Huawei в черный лист c корпорацией отказалась сотрудничать Google. Huawei лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, на которой работают ее устройства. Обладатели смартфонов могут продолжать ею пользоваться, а вот новые модели не смогут работать с сервисами Google Play, браузером Chrome, почтовым сервисом Gmail, видеохостингом YouTube и картами.

На операционную систему от Apple китайской корпорации даже не приходилось рассчитывать, а значит, нужен был аналог им обеим. В начале августа Huawei презентовала свою операционную систему Harmony OS (она же Hongmeng), ради ускорения разработки которой компания перешла на 24-часовой режим работы. По слухам, она должна была стать полноценной заменой Android, но уже в июле старший вице-президент корпорации Кэтрин Чен заявила, что это промышленная разработка.

Х-3 Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Юй представляет новую операционную систему Harmony OS, Дунгуань, Китай, 9 августа 2019 года Фото: ТАСС/Zuma/Zhou Ke

Исполнительный директор, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй презентовал ее как универсальную систему для потребительских устройств. Harmony адаптирована для приложений, которые разработаны под другие операционные системы — в том числе Android, на которой до этого и жили устройства Huawei, заверил он.

Однако проблема в том, что реальных примеров работы ОС представлено не было. При желании Harmony OS могла бы заработать в любое время, но «наш приоритет — это использование Android», уверяют в компании. «Кроме того, мы уважаем наше партнерство с Google и надеемся, что оно будет восстановлено», — подчеркнул Ричард Юй. По его словам, Harmony станет предустановленной операционной системой на всех устройства Huawei только в том случае, если отношения с Google не удастся восстановить.

Автор цитаты Вслед за американским IT-гигантом сотрудничество с Huawei прекратила британская ARM, из-за чего китайская компания может остаться без процессоров. Впоследствии американские СМИ писали, что такие производители, как Intel и Micron, нашли лазейку, чтобы дальше работать с китайским брендом: если собирать оборудование за границей, то оно де-юре не будет считаться made in USA. А вот международная курьерская служба FedEx несколько раз отказывалась перевозить смартфоны, чего не предполагают санкции.

Не рассчитали удар

Санкции не потопят Huawei — такой посыл содержался в заявлении основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, которое он сделал после того, как в мае США ввели санкции. В интервью центральному китайскому телеканалу CCTV он сказал, что «политически мотивированные» послабления на 90 дней не играют серьезной роли для Huawei, поскольку она подготовилась к любому раскладу. И добавил — никто не сможет обогнать корпорацию по развитию технологии сетей 5G по меньшей мере в ближайшие 2–3 года.

Через месяц в его словах стало меньше уверенности. «Мы не ожидали, что они так масштабно ударят по нашей цепочке поставок, блокируя не только поставки комплектующих, но и наши возможности участвовать в международных организациях», — сказал он, предположив, что корпорация недополучит $30 млрд выручки .

Х-4 Флагман Huawei Mate20X, первый смартфон, поддерживающий технологию 5G, магазин в провинции Чжэцзян, Китай, 14 августа 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Long Wei

США с самого начала скандала призывала всех партнеров отказаться от работы с Huawei (в первую очередь по строительству сетей 5G). По факту сам Вашингтон так до конца и не ввел полный запрет на сотрудничество, дав очередную трехмесячную отсрочку. Но разговоры о национальной угрозе со стороны IT-производителя не утихают.

18 августа «неприемлемой угрозой безопасности страны» назвали китайских производителей телекоммуникационного оборудования в Индии . О якобы деструктивной деятельности Huawei в африканских странах, в том числе в Уганде, сделала расследование The Wall Street Journal. Специалисты компании не только поставляют технику местным властям, но и помогают им следить за оппонентами и перехватывать их звонки и сообщения, пишет газета. Однако доказать участие в шпионской деятельности китайских властей (а главное обвинение Вашингтона в адрес Huawei заключается в ее сотрудничество с спецслужбами КНР) не удалось, признает издание.

Цифры не спасение

Если судить по деятельности Huawei в России, то ситуация выглядит оптимистично. По итогам 2018 года Huawei в РФ получила рекордную выручку. Дочернее предприятие «Техкомпания Хуавэй» увеличило ее более чем вдвое, до 132,2 млрд рублей (у российской «дочки» Apple этот показатель вырос на 30%, до 197,2 млрд). Кроме того, в 2018 году Huawei заняла вторую строчку в рейтинге самых продаваемых смартфонов в России, вытеснив Apple.

Huawei ведет переговоры как с властями, так и с научными институтами и IT-компаниями России. С Mail.ru — о предустановке ее приложений на устройствах компании. Сообщалось также о переговорах с разработчиком процессов «Эльбрус» и операционных систем «Альт». «Коммерсант» 19 августа со ссылкой на источники писал, что Huawei подыскивает второй офис в Москве.

Автор цитаты Но лидерство на российском рынке, как и поддержка в Китае, не спасают ситуацию. На 40% упали продажи смартфонов Huawei в мире через месяц после включения компании в черный список США. Через два месяца вернулись потерянные 20%.

По данным председателя совета директоров корпорации Лян Хуа, которые он озвучил в конце июля, за полгода поставки удалось нарастить на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Почти такой же рост — по выручке, в первую очередь за счет потребительских товаров бренда.

При этом у другого китайского бренда — Xiaomi — зафиксирован самый медленный рост выручки. Акции компании упали, доля на китайском рынке сократилась на одну пятую по подсчетам компании Canalys: население усилило поддержку Huawei, ставшего разменной монетой в спорах между КНР и США.

В письме о положении «между жизнью и смертью» основатель компании, однако, утверждает: положительная динамика обманчива, настоящее положение дел оставляет желать лучшего.

Не сдам народ

Вашингтон может снизить давление на китайского IT-гиганта, если Пекин будет поуступчивее на торговых переговорах, заявил американский президент. Основатель Huawei дал понять, что ради компании не будет жертвовать национальными интересами.

«Я не приемлю того, чтобы бедные приносили в жертву собственные интересы ради [наших] выгод», — подчеркнул он в интервью агентству AP, добавив, что скорее готов принять страдания своей дочери, ставшей фигурантом расследования.