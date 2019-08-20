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Huawei назвала политическим решение США внести 46 «дочек» в черный список

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Политически мотивированным назвали в корпорации Huawei решение внести 46 дочерних предприятий в черный список. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Очевидно, что такое решение, принятое именно в это определенное время, является политически мотивированным и никак не связано с национальной безопасностью», — сообщили в Huawei.

При этом в компании призвали прекартить несправедливые действия в свой адрес.

Накануне власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei.

Также США добавили в черный список из-за угрозы национальной безопасности еще 46 дочерних предприятий Huawei, после чего в нем фигурируют сама Huawei и более 100 ее компаний.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

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