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WSJ обвинила Huawei в шпионской помощи африканским режимам

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Газета The Wall Street Journal на основании собственного расследования пришла к выводу, что китайская компания Huawei оказывала помощь правительствам африканских стран в организации слежки за деятельностью политических оппонентов.

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По информации издания, компания поставляла правительствам технику, которая использовалась для цифрового наблюдения и цензуры. Кроме того, якобы специалисты Huawei помогали африканским правительствам перехватывать зашифрованные сообщения оппонентов и отслеживать их местонахождение.

В качестве примеров газета привела в пример Замбию и Уганду. При этом доказательств шпионской деятельности в интересах Пекина в Африке расследование не выявило.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин ведут переговоры о том, чтобы исключить Huawei из черного списка министерства торговли США. В середине июля стало известно, что в США существенно смягчили ограничения на торговлю американских компаний с Huawei.

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