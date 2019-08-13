В США вступил в силу запрет на устройства ZTE и Huawei в госучреждениях

В США 13 августа, во вторник, вступает в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующее уведомление было направлено в сборник официальных документов американского правительства.

Запрет распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Кроме того, запрещено приобретать услуги у перечисленных юридических лиц, пишет ТАСС.

В мае этого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Теперь компании, во-первых, запрещено покупать технологии и компоненты у американских производителей, а во-вторых, запрещено вести деятельность с бизнесом США без соответствующей лицензии Вашингтона. На текущий момент с китайской корпорацией частично приостановили сотрудничество такие гиганты, как американская Google и японская Panasonic.

19 мая Google приостановила контакты с Huawei. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

23 мая американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции Huawei. В тот же день британская компания ARM поручила сотрудникам прекратить контакты и заморозить соглашения с компанией.