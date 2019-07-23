Трамп обсудил ситуацию вокруг Huawei с главами американских компаний

Президент США Дональд Трамп обсудил с главами Google, Intel, Cisco и еще четырех американских компаний ситуацию вокруг Huawei и согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи лицензий на торговлю с китайским производителем. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 23 июля, со ссылкой на заявление Белого дома.

«Главы компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничения… в отношении закупок и продаж телекоммуникационного оборудования компании Huawei», — говорится в сообщении.

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности страны. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

При этом в июне сообщалось, что ряд американских производителей процессоров для мобильной техники продолжили сотрудничать с Huawei. В их числе, по сообщениям СМИ, Intel и Micron Technology. Они якобы поставляют опальной компании те детали, которые производятся за пределами США, что формально не нарушает запрет Вашингтона.