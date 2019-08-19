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Американским компаниям дали 90 дней на завершение сотрудничества с Huawei

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Фото: TASS/DPA/Andreas Landwehr
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Американские компании получат лицензии, позволяющие вести дела с китайской корпорацией Huawei Technologies Ltd, еще на 90 дней. Об этом в понедельник, 19 августа. заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью Fox Business Network.

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«Мы даем телекоммуникационным компаниям США еще 90 дней. Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени, чтобы они избавились от этой зависимости», — сказал Росс.

17 августа источники в американском министерстве торговли сообщили, что ведомство может продлить лицензию, позволяющую Huawei покупать оборудование у американских компаний.

США внесли Huawei в черный список в мае 2019 года. Тогда в американском министерстве торговли производителя обвинили в осуществлении деятельности, противоречащей национальной безопасности страны. Компании запретили вести деятельность с американским бизнесом без соответствующей лицензии Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила компания Google. Это лишило китайскую корпорацию доступа к обновлениям операционной системы Android. На новых смартфонах производителя теперь будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube и пр.

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