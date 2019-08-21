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Приют для собак и копытных животных решили создать в Брянске

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В Володарском районе Брянска построят учреждение для передержки бездомных псов и крупных копытных животных. Об этом сообщил мэр Александр Хлиманков на заседании горсовета. «Стаи собак бегают даже в центре города, не говоря об окраинах. У нас есть реальная возможность большое количество безнадзорных животных убрать с улиц города», — заявил Хлиманков.

На строительство приюта из областной казны выделили около 24 млн рублей, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Недавно неизвестные расстреляли с особой жестокостью стаю бродячих собак в Уссурийске. Инцидент произошел 18 августа на одной из городских автостоянок. Спасти удалось лишь двух щенков. Их доставили в местный приют «Надежда».

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