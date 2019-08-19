Неизвестные расстреляли бездомных собак в Уссурийске

Стаю бродячих собак расстреляли с особой жестокостью неизвестные в Уссурийске. Спасти удалось лишь двух щенков. Их доставили в местный приют «Надежда».

Как рассказали работники приюта ресурсу Vostokmedia, инцидент произошел 18 августа на одной из городских автостоянок. Семерых щенков и их мать обстреляли из пневматического оружия. В живых осталась взрослая собака и два детеныша.

Щенкам была сделана операция по извлечению пуль. Теперь им требуются уколы и капельницы. Зоозащитники в ближайшее время подадут заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Они также приняли решение стерилизовать по возможности всех собак, которые живут у этой автостоянки.

В апреле сообщалось, что в Уссурийске похороненный 18-летний пес по кличке Дик оказался живым и выбрался из могилы.