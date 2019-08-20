Двум котам предстоит переезд из-за нового мэра Риги

Живущие в Рижской думе коты Кузя и Мурис, скорее всего, покинут кабинет мэра города. Об этом 19 августа сообщил портал jauns.lv.

Животные появились в рижской думе в 2009 году, куда их принес бывший градоначальник Нил Ушаков. Политик взял котов из приюта и таким образом он хотел подать пример гражданам своей страны.

Однако новоизбранный мэр от партии «Честь служить Риге» Олег Буров, по данным портала, страдает аллергией на кошек, поэтому животным, скорее всего, придется переехать из его кабинета во фракцию «Согласия».

Олега Бурова избрали на пост нового мэра столицы Латвии 19 августа. Его кандидатуру поддержали 35 депутатов.